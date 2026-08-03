Стрикленд — о Tesla: быстрая пластиковая самодвижущаяся куча дерьма

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд резко высказался об автомобилях Tesla, назвав их переоценёнными и не соответствующими своей стоимости.

«Если бы существовала метрика «доллар за качество», Tesla, вероятно, была бы худшей машиной из когда-либо построенных. Это быстрая пластиковая самодвижущаяся куча дерьма, созданная только для людей, которые могут позволить себе одноразовые машины. Какой современный автомобиль является худшим из когда-либо созданных?» — написал Стрикленд в своём аккаунте в социальной сети Х.

Стрикленд является действующим чемпионом UFC в среднем весе. В мае на UFC 328 он победил Хамзата Чимаева и завоевал титул. В активе американского бойца 31 победа и семь поражений.