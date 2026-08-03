15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стрикленд — о Tesla: быстрая пластиковая самодвижущаяся куча дерьма

Стрикленд — о Tesla: быстрая пластиковая самодвижущаяся куча дерьма
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд резко высказался об автомобилях Tesla, назвав их переоценёнными и не соответствующими своей стоимости.

«Если бы существовала метрика «доллар за качество», Tesla, вероятно, была бы худшей машиной из когда-либо построенных. Это быстрая пластиковая самодвижущаяся куча дерьма, созданная только для людей, которые могут позволить себе одноразовые машины. Какой современный автомобиль является худшим из когда-либо созданных?» — написал Стрикленд в своём аккаунте в социальной сети Х.

Стрикленд является действующим чемпионом UFC в среднем весе. В мае на UFC 328 он победил Хамзата Чимаева и завоевал титул. В активе американского бойца 31 победа и семь поражений.

Читать далее:
Даниэль Кормье: Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд не смогут продать реванш как кровную вражду
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android