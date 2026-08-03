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Источник: бой Джошуа — Фьюри может пройти в Нью-Йорке, а не в Великобритании

Источник: бой Джошуа — Фьюри может пройти в Нью-Йорке, а не в Великобритании
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Бой между британскими боксёрами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри может состояться в Нью-Йорке, а не в Великобритании. Об этом сообщает издание BoxingScene.

Как сообщает источник, переговоры о проведении поединка на стадионе «Уэмбли» велись несколько месяцев. Глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх пытался убедить организаторов стадиона разрешить провести бой поздно ночью, чтобы транслировать его в удобное для Саудовской Аравии время. Однако, по информации издания, эти переговоры не увенчались успехом, и местом проведения боя, скорее всего, станет Нью-Йорк.

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