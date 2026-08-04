Махачев рассказал, когда планирует закончить бой с Гарри на турнире UFC 330

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев поделился ожиданиями от предстоящего боя с ирландцем Ианом Гарри на турнире UFC 330.

«В этом бою я буду больше рисковать, чтобы досрочно победить соперника, потому что мне нравится завершать поединки раньше времени. Честно говоря, думаю, что уже после первого тейкдауна у меня появится шанс закончить бой. Я видел его борьбу в партере — она не на самом высоком уровне. В стойке он хорош: длинные руки, отличный размах, умеет держать дистанцию и постоянно отходит назад. Но как только я переведу его в партер, думаю, всё закончится», — приводит слова Махачева BJ Penn.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. В профессиональном рекорде ирландца 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение.