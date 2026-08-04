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«Очень плохо, будто кто-то за него всё контролирует». Махачев – о высказываниях Гарри

«Очень плохо, будто кто-то за него всё контролирует». Махачев – о высказываниях Гарри
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев раскритиковал Иана Гарри перед боем на турнире UFC 330.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иан Гарри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иан Гарри

«Я посмотрел несколько его интервью. Честно говоря, в них он выглядит очень плохо. Ему лучше больше тренироваться и меньше давать интервью. Такое ощущение, будто кто-то за него всё контролирует и говорит: «Скажи в интервью вот это». В интервью он выглядит очень неубедительно», — приводит слова Махачева MMAJunkie.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. В профессиональном рекорде ирландца 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение.

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