Ислам Махачев ответил на предложение провести бой по правилам бокса

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о возможности проведения боя по правилам бокса.

«У нас были хорошие переговоры о боксёрском поединке в рамках Zuffa Boxing с Турки Аль аш-Шейхом. Не знаю, секрет это или нет, но он сказал мне: «Когда будешь готов к боксу, просто дай знать, и мы что-нибудь организуем». Почему бы и нет? Провести боксёрский бой с кем-то из других спортсменов — почему нет? Турки несколько раз спрашивал меня об этом, а я просто отвечал ему: «Сначала поговори с Даной Уайтом», — приводит слова Махачева BJ Penn.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. В следующем бою на UFC 330 Махачв встретится с ирландцем Ианом Гарри.