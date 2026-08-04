Ислам Махачев сделал заявление о будущем на фоне слухов о завершении карьеры

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что не собирается завершать профессиональную карьеру после своего следующего поединка. Об этом российский боец рассказал в подкасте Майка Бона.

«Кто-то пустил фейк, что я собираюсь завершить карьеру после этого боя. Нет, это неправда. Я хочу продолжать выступать.

Ощущение, когда ты поддерживаешь форму, становишься лучшим бойцом, — это нечто невероятное. Ничего подобного за пределами этого спорта вы не найдёте. Я хочу продолжать драться. Мы побьём все возможные рекорды и останемся здесь», — сказал Махачев.

Ранее в СМИ и социальных сетях появились слухи о том, что следующий поединок может стать последним в карьере российского бойца. Бой с Ианом Гарри Махачев проведёт 16 августа.