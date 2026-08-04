15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор сообщил, что сегодня ложится на операцию

Конор Макгрегор сообщил, что сегодня ложится на операцию
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что сегодня перенесёт очередную операцию после травмы, полученной в реванше с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

Ирландский боец опубликовал соответствующее сообщение в социальных сетях. «Что ж, друзья, поехали снова! Впереди пятая операция в моей карьере! Если учитывать всё, это не такое уж и плохое число. Сделаем это. Мы справимся!» — написал Макгрегор, прикрепив к посту видео, на котором он стоит с собранной сумкой.

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в 2008 году, а с 2013 года выступает в UFC. За карьеру он становился чемпионом организации в полулёгком и лёгком весе. На его счету 22 победы и 7 поражений в профессиональных ММА.

Материалы по теме
Великий чемпион или медиагений? UFC всегда вела Макгрегора удобным путём
Великий чемпион или медиагений? UFC всегда вела Макгрегора удобным путём
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android