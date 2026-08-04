Арман Царукян включил россиянина в топ-5 величайших бойцов в истории ММА

Второй номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян назвал топ-5 величайших бойцов в истории смешанных единоборств в интервью DAZN.

Топ-5 величайших бойцов в истории смешанных единоборств по мнению Армана Царукяна

1. Джон Джонс.

2. Жорж Сен-Пьер.

3. Деметриус Джонсон.

4. Андерсон Силва.

5. Хабиб Нурмагомедов.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.