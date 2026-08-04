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Арман Царукян включил россиянина в топ-5 величайших бойцов в истории ММА

Арман Царукян включил россиянина в топ-5 величайших бойцов в истории ММА
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Второй номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян назвал топ-5 величайших бойцов в истории смешанных единоборств в интервью DAZN.

Топ-5 величайших бойцов в истории смешанных единоборств по мнению Армана Царукяна

1. Джон Джонс.
2. Жорж Сен-Пьер.
3. Деметриус Джонсон.
4. Андерсон Силва.
5. Хабиб Нурмагомедов.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

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