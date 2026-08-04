15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Желаю ему уйти на вершине». Тедди Атлас заявил, что Усик должен завершить карьеру

«Желаю ему уйти на вершине». Тедди Атлас заявил, что Усик должен завершить карьеру
Комментарии

Американский тренер Тедди Атлас считает, что бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях украинец Александр Усик должен завершить карьеру.

«Я желаю Усику сделать то, что удалось далеко не каждому великому чемпиону, – уйти на вершине. Завершить карьеру здоровым, сохранить себя и оставить после себя именно те воспоминания, которых мы заслуживаем», – приводит слова Атласа издание BoxingScene.

Александру Усику 39 лет. Украинец, победитель Олимпиады – 2012, дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м – абсолютным чемпионом. В 2024 году стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2025-м – двукратным абсолютным чемпионом.

Материалы по теме
«Сложнейший бой. Никогда не знаешь, чего от него ждать». Усик — о первом поединке с Фьюри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android