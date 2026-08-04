«Желаю ему уйти на вершине». Тедди Атлас заявил, что Усик должен завершить карьеру

Американский тренер Тедди Атлас считает, что бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях украинец Александр Усик должен завершить карьеру.

«Я желаю Усику сделать то, что удалось далеко не каждому великому чемпиону, – уйти на вершине. Завершить карьеру здоровым, сохранить себя и оставить после себя именно те воспоминания, которых мы заслуживаем», – приводит слова Атласа издание BoxingScene.

Александру Усику 39 лет. Украинец, победитель Олимпиады – 2012, дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м – абсолютным чемпионом. В 2024 году стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2025-м – двукратным абсолютным чемпионом.