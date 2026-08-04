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Махачев: в дебюте в UFC Усман Нурмагомедов должен подраться с Топурией или Царукяном

Махачев: в дебюте в UFC Усман Нурмагомедов должен подраться с Топурией или Царукяном
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев выразил уверенность в том, что его одноклубник, а также непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов в своём предполагаемом дебютном поединке в UFC должен будет подраться с представителем топ-5 рейтинга дивизиона.

«В дебюте в UFC [Усман должен встретиться] с кем-то из топ-5. Усман может драться с кем угодно, с Илией, Арманом или кем-то ещё. Я знаю его навыки и то, на что он способен. Это мечта для нашей команды [чтобы Усман стал чемпионом UFC]. Благодаря Хабибу, благодаря мне у нас есть очень, очень сильные парни в лёгком и полусреднем весе», — приводит слова Махачева аккаунт FREAK MMA в социальной сети Х.

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