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Махачев предположил, из-за чего Топурия и Чимаев потерпели поражения впервые в карьере

Махачев предположил, из-за чего Топурия и Чимаев потерпели поражения впервые в карьере
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев поделился мнением насчёт того, что испано-грузин Илия Топурия и Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, впервые в карьере потерпели поражение на профессиональном уровне, хотя при этом эксперты и аналитики не предвидели подобного исхода.

«Внутри команды мы обсуждали поражение парней. Возможно, некоторые из них потеряли концентрацию, или, может быть, некоторые вообще не тренировались, но в нашем зале так не принято. Мы всегда тренируемся усерднее всех. Неважно, чемпион ты или нет, в зале мы все одинаковые, и все тренеры очень сильно нас подталкивают», — приводит слова Махачева аккаунт FREAK MMA в социальной сети Х.

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