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Ислам Махачев назвал желаемого соперника после боя с Ианом Гарри

Ислам Махачев назвал желаемого соперника после боя с Ианом Гарри
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о желании провести поединок со вторым номером рейтинга UFC в весовой категории до 77 кг бразильцем Карлосом Пратесом после боя с ирландцем Ианом Гарри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их противостояние станет главным событием вечера.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иан Гарри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иан Гарри

«Торт с «Нутеллой» был бы хорошим соперником. Он захватывающий боец. Это был бы отличный бой», — сказал Махачев в интервью порталу MMAJunkie.

Карлосу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. В рекорде в ММА Пратеса 24 победы, из которых 22 были одержаны досрочно, и семь поражений.

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