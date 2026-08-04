Никита Михайлов поделился ожиданиями от третьего боя Яна и Двалишвили

Боец Ural FC Никита Михайлов высказался о возможной трилогии между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

«Третий бой Петра и Двалишвили нужен. Трилогия однозначно будет интересна всем. Если Пётр подойдёт к этому поединку в такой же форме, как и ко второму их поединку, то у Мераба опять не будет шансов. Опять же во втором поединке Двалишвили мог недооценить Петра. Вышел каким-то разболтанным, плюс тогда он за год провёл много боёв. Может быть, это повлияло. Но, повторюсь, если Пётр выйдет на поединок в хорошей форме и настроенным, то, думаю, у Мераба шансов не будет», — сказал Михайлов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.