На кону боя Итаума — Хргович будет стоять титул IBF

На кону поединка 21-летнего непобеждённого обладателя титулов WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе британца Мозеса Итаумы (14-0, 12 КО/ТКО) с бронзовым призёром ОИ-2016 по боксу хорватом Филипом Хрговичем (20-1, 15 КО/ТКО) будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе. Об этом сообщает журнал The Ring.

Таким образом, если Итаума победит Хрговича, Мозес станет самым молодым чемпионом мира в супертяжёлом весе со времён Майка Тайсона.

Напомним, Железный Майк стал чемпионом мира в возрасте 20 лет и 114 дней, победив нокаутом соотечественника Тревора Бербика. В результате Майк завоевал титул WBC в супертяжёлом весе. Их бой прошёл 22 ноября 1986 года.