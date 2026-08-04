Звезда UFC встретился с Неймаром в Бразилии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра встретился с нападающим футбольного клуба «Сантос» соотечественником Неймаром на благотворительном вечере.

Фото: Из личного архива Перейры

Перейра имеет в своём профессиональном рекорде 13 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. В качестве профи Алекс дебютировал в смешанных единоборствах в 2015 году. Также Поатан имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и кикбоксингу.

Неймар вернулся в родной «Сантос» в 2025 году, его контракт действует до конца декабря текущего года. В 2026 году форвард забил восемь голов в 16 матчах за команду. Помимо «Сантоса», Неймар успел поиграть за «Барселону», «ПСЖ» и «Аль-Хиляль».

Также Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Он забил 80 голов за 130 матчей на национальном уровне.