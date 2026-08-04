«Нужно с этим разобраться». Махачев иронично высказался о своём чёрном поясе по тхэквондо

Чемпион UFC в двух весовых категориях россиянин Ислам Махачев прокомментировал новость о том, что ему был присвоен чёрный пояс тхэквондо.

«Мы должны разобраться с этим поясом (улыбается). Что он значит для меня? Один из моих тренеров работает с российской олимпийской сборной и также тренирует меня. Он дал мне его… Я считаю это подарком. Это не то, что я заслуживаю, но это приятно», — сказал Махачев в интервью MMAJunkie.

Напомним, 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США) Махачев проведёт защиту титула в полусреднем весе (до 77 кг) против ирландца Иана Гарри.

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