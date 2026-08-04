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Александр Шлеменко в шестой раз стал отцом

Александр Шлеменко в шестой раз стал отцом
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе, а ныне боец АСА россиянин Александр Шлеменко сообщил, что в шестой раз стал отцом. У Шторма родилась дочь.

«Дорогие друзья! Всем доброе утро! Оно действительно доброе, потому что я в шестой раз стал папой», – сказал Шлеменко в видео, опубликованном на его странице в социальной сети.

Таким образом, теперь в семье Шлеменко воспитываются трое сыновей и три дочери. Шторм имеет в своём рекорде 68 побед, 17 поражений, один бой был признан ничьей, а ещё один — несостоявшимся. В последнем бою, который состоялся на турнире АСА 204 в Омске, Александр победил удушающим приёмом болгарина Николу Дипчикова.

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