Олимпийский чемпион Джордан Барроуз выступит на турнире RAF в Москве

Олимпийский чемпион по вольной борьбе американец Джордан Барроуз выступит на турнире организации Real American Freestyle (RAF), который состоится 5 сентября в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Международной боксёрской ассоциации (IBA).

Соперником Барроуза станет чемпион мира – 2016 33-летний россиянин Магомед Курбаналиев.

Джордану Барроузу 38 лет. Американец является победителем Олимпийских игр – 2012 в категории до 74 кг. Также является шестикратным чемпионом мира (2011, 2013, 2015, 2017, 2021, 2022), трижды становился бронзовым призёром мировых первенств.

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