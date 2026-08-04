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«Мне не понравилось». Махачев заявил, что остался недоволен своим боем с Делла Маддаленой

«Мне не понравилось». Махачев заявил, что остался недоволен своим боем с Делла Маддаленой
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, что при просмотре своего поединка с австралийцем Джеком Делла Маддаленой остался недоволен собственным выступлением. Их противостояние стало главным событием турнира UFC 322 и завершилось победой Ислама единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Честно говоря, я смотрел бой с Джеком – мне не понравился этот поединок, поскольку тогда я стремился завоевать второй титул, поэтому дрался ради победы. Я не делал ничего, чтобы нокаутировать Джека, поскольку понимал, что выигрывал каждый раунд ради завоевания второго титула UFC. Если бы это был обычный бой, если бы для нас это был реванш, то я видел бы, как могу нокаутировать его практически в каждом раунде», — приводит слова Махачева портал MMAJunkie.

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