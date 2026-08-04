Владельцы UFC потеряли $ 30 млн из-за проведения турнира в Белом доме

Холдинг TKO Group, которому принадлежит лига UFC (Ultimate Fighting Championship), опубликовал финансовую отчётность за второй квартал, в которой были отражены убытки от проведения турнира UFC White House — Freedom 250.

«Мы понесли значительно более высокие, чем обычно, расходы, которые частично компенсировали за счёт распроданных билетов по глобальным партнёрским соглашениям. Напоминаем, что мы не продавали билеты и, следовательно, не получили никаких доходов от проведения мероприятий. Учитывая масштаб мероприятия, которое, как и ожидалось, привело к убыткам в размере около $ 30 млн, наша маржа как в UFC, так и в целом существенно пострадала», — приводит слова финансового директора TKO Эндрю Шлеймера портал MMA Fighting.

Первоначально ожидалось, что затраты на мероприятие резко возрастут, превысив $ 60 млн, но в итоге они были уменьшены благодаря различным партнёрским соглашениям, заключённым UFC для проведения турнира.