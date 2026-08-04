Бо Никал проведёт схватку на турнире RAF в Москве с чемпионом ОИ-2008 из России

30-летний популярный американский боец UFC, выступающий в среднем весе, Бо Никал выступит на турнире RAF в Москве, который состоится 5 сентября. Соперником Бо станет 41-летний чемпион Олимпийских игр в Пекине россиянин Ширвани Мурадов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба RAF

Никал имеет в своём профессиональном рекорде девять побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение. Бо дебютировал в качестве профи в 2021 году, а в UFC американский атлет начал выступать с 2023 года. Никал также является трёхкратным победителем студенческого чемпионата США по борьбе (NCAA Division I) с рекордом в 120 побед при трёх поражениях.