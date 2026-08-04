15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бо Никал проведёт схватку на турнире RAF в Москве с чемпионом ОИ-2008 из России

Бо Никал проведёт схватку на турнире RAF в Москве с чемпионом ОИ-2008 из России
Комментарии

30-летний популярный американский боец UFC, выступающий в среднем весе, Бо Никал выступит на турнире RAF в Москве, который состоится 5 сентября. Соперником Бо станет 41-летний чемпион Олимпийских игр в Пекине россиянин Ширвани Мурадов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба RAF

Никал имеет в своём профессиональном рекорде девять побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение. Бо дебютировал в качестве профи в 2021 году, а в UFC американский атлет начал выступать с 2023 года. Никал также является трёхкратным победителем студенческого чемпионата США по борьбе (NCAA Division I) с рекордом в 120 побед при трёх поражениях.

Материалы по теме
UFC в Белом доме: Гейджи совершил апсет года! Брутально разбил Топурию
UFC в Белом доме: Гейджи совершил апсет года! Брутально разбил Топурию
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android