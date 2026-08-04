«Если доберусь до его ноги, то сломаю её». Вальтер Уокер — о возможном бое с Хокитом

10-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Вальтер Уокер рассказал, что собирается сделать в потенциальном поединке с непобеждённым четвёртым номером рейтинга UFC в категории до 120 кг американцем Джошем Хокитом.

«Джош Хокит обладает мастерством, силой, выносливостью и имеет также борцовские навыки. Думаю, он заслуживает места в топ-5. Но однажды я хотел бы сразиться с ним. И когда он сдастся, я не отпущу его и сломаю ему ногу. Неважно, будет ли бой признан несостоявшимся. Если я доберусь до его ноги, то сломаю её.

Он болтает много дерьма о бойцах, моей стране — Бразилии. Джош уже бросал мне вызов раньше, и тогда наговорил много гадостей. Он проявил неуважение к нашему чемпиону Алексу Перейре и ко многим другим парням из Бразилии. Поэтому я покажу ему, кто мы, бразильцы, такие», — приводит слова Уокера портал AgFight.