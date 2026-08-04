Махачев поделился деталями своей подготовки к бою с Ианом Гарри

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал, как прошёл его тренировочный лагерь к предстоящему бою с первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри. Их поединок состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их противостояние станет главным событием вечера.

«Сейчас я чувствую себя намного комфортнее [чем перед прошлым боем]. Первый тренировочный лагерь [после перехода в полусредний вес] был очень тяжёлым. Я пытался набрать мышечную массу, поднимал много гантелей. Но в этом лагере я остался в том же весе. Теперь чувствую себя настоящим бойцом полусреднего веса. Думаю, этот лагерь был легче предыдущего, но я всё равно не могу сказать, что он был лёгким, поскольку мы много работали с гантелями», — сказал Махачев в интервью порталу MMAJunkie.