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Тедди Атлас оценил шансы Уайлдера в возможном бою с Усиком

Тедди Атлас оценил шансы Уайлдера в возможном бою с Усиком
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Американский тренер Тедди Атлас высказался о потенциальном поединке между бывшими чемпионами мира в супертяжёлом весе, украинцем Александром Усиком и соотечественником Деонтеем Уайлдером.

«Риск есть всегда. Когда вы выходите в ринг, это риск. Уайлдер высокий, он тяжеловес и может ударить правым прямым. Усик постарел. У него 300 любительских боёв. Он не понёс большого урона, но понёс, а с возрастом риски возрастают.

На данном этапе Уайлдер уже не представляет прежней угрозы. Но всегда есть вероятность, что он тяжело ударит справа», — приводит слова Атласа издание BoxingScene.

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