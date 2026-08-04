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Хавьер Мендес: Махачев может соревноваться ещё пять-шесть лет

Хавьер Мендес: Махачев может соревноваться ещё пять-шесть лет
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, не считает, что россиянин находится на пороге завершения карьеры.

«До тех пор, пока Ислам получает удовольствие, делает то, что любит, уничтожает соперников… Он завершит карьеру, когда сам этого захочет. Я говорил недавно, что Ислам может соревноваться ещё пять, шесть, семь лет. А он сказал: «Тренер, я не хочу драться так долго», — рассказал Мендес в интервью Submission Radio.

Исламу Махачеву 34 года. Уроженец Дагестана становился чемпионом России и мира по боевому самбо, с 2010 года выступает по правилам MMA. Дебютировал в UFC в 2015 году. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м – чемпионом в полусреднем весе.

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