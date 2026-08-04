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«Это был мой бой». Тим Цзю оценил победу над Эрролом Спенсом

«Это был мой бой». Тим Цзю оценил победу над Эрролом Спенсом
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Бывший обладатель титула в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался о победе над бывшим объединённым чемпионом американцем Эрролом Спенсом-младшим.

Напомним, бой состоялся 26 июля в Сиднее (Австралия) и завершился победой Цзю единогласным судейским решением по итогам 12 раундов (118-110, 117-111, 117-111).

«Я сделал так, что это был мой бой. Когда я начал давить на него, он начал немного сдавать. Он привык быть доминирующей силой, привык задавать темп. Я не позволил ему даже начать. Я определённо понимал, на что он способен», — приводит слова Цзю FOX Sports Australia.

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