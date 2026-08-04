Роберт Уиттакер: с удовольствием подрался бы с Анкалаевым

Экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер заявил о готовности к поединку с бывшим обладателем титула в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Я с удовольствием подрался бы с Анкалаевым. Ян [Блахович] только что проиграл, но я бы с удовольствием подрался и с ним. Богдан [Гуськов] стал бы отличным соперником, любой, кто готов. Люди продолжают упоминать Косту, но с ним я уже дрался, есть много других парней», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

Напомним, на турнире UFC 329 в июле Уиттакер успешно дебютировал в полутяжёлом весе, победив техническим нокаутом россиянина Никиту Крылова.

Богдан Гуськов прокомментировал поражение от Анкалаева