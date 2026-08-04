«В числе величайших». Чемпион WWE обратился к Броку Леснару

Чемпион WWE в тяжёлом весе Роман Рейнс обратился к легендарному Броку Леснару.

«Я не думаю, что когда-либо появится ещё один такой Брок Леснар. То, что он смог сделать. То, что он смог создать. Уйти по-своему, податься в UFC, стать чемпионом мира в тяжёлом весе. А потом вернуться и делать и то, и другое — это всё о легитимности, о том, какой он атлет, о той реалистичности, которую он привнёс из UFC — и в UFC, и в WWE, на наш ринг.

Он должен быть в числе величайших рестлеров всех времён. Если собрать всё воедино — никто не делал это так, как он. И никто никогда не сделает так, как он, я так думаю. И мне очень повезло — моя жизнь изменилась на WrestleMania 31 в том главном событии, в 2015 году. Я чувствую, что весь мир посмотрел на меня иначе именно из-за того, что я оказался в одном ринге с Броком. И с тех пор всё просто безумно.

Так что я очень благодарен за то время, что провёл, впитывая его опыт и знания, за возможность залезть к нему в голову, увидеть, как он работает, как ведёт дела, как держит себя, как двигается. Наш бизнес будет по нему скучать. Я ценю всё, что ты сделал для меня, Брок. Не ценю, что ты разбил мне голову и швырял меня через мою же шею, но это то, что мы делаем, это работа, на которую мы подписались. Это было абсолютное удовольствие. Удачно повеселиться тебе», — приводит слова Рейнса аккаунт WrestleTalk в социальной сети Х.