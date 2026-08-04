Боец UFC Дэнни Силва рассказал, что пережил лёгочную эмболию и тромбоз

Боец UFC в полулёгком весе Дэнни Силва рассказал, что провёл три дня в больнице после того, как у него обнаружили множественные тромбы и лёгочную эмболию.

«Мог ли это быть мой последний танец? Не знаю. Две недели назад я подумал, что у меня что-то не так с ребром. Я продолжал работать через боль, как это делает каждый боец. В пятницу я спарринговал, делал спринты, и моя команда считала, что я хорошо выгляжу. Я не хотел искать оправдания, но упомянул, что у меня болит левая рука и ребро. Команда помогла мне с банками и скребковым массажем. В тот же вечер в восемь часов я пошёл на пробежку. Пробежал три мили. На третьей миле организм уже отключался. Но я продолжал, потому что не собираюсь сдаваться самому себе, а три мили вообще-то не должны быть чем-то сложным.

Я вернулся домой и заметил отёк с левой стороны шеи и груди. Один мой хороший друг-врач посоветовал мне обратиться в отделение неотложной помощи, чтобы убедиться, что у меня не сердечный приступ. После девяти часов в больнице, ЭКГ и компьютерных томографий мне сообщили плохие новости. У меня обнаружили несколько тромбов. В вене на шее нашли крупный тромб, а его часть оторвалась и попала в лёгкое, вызвав тромбоэмболию лёгочной артерии. Эта новость изменила мою жизнь. Три ночи в больнице были ужасными.

То, что я всё ещё спарринговал и находился в такой хорошей форме, лишь показывает, насколько стойким я могу быть перед лицом трудностей. Именно благодаря своей физической форме я смог выжить. Мне сказали, что 50% людей не выживают. То, что я тренировался, спарринговал и постоянно заставлял себя работать, возможно, спасло мне жизнь. Но сейчас я всё ещё многого не знаю. Наконец-то меня выписали из больницы, но несколько месяцев мне придётся принимать лекарства. Это не первая неудача в моей жизни. Моим главным врагом всегда был я сам. У меня сильный характер. Очень тяжело, когда что-то, находящееся вне твоего контроля, пытается отнять у тебя мечту. Я не сдамся. Как бы ужасно это ни звучало, я лучше умру, пытаясь, особенно после того, как был так близок к смерти.

Но прежде всего я хочу поблагодарить всех, кто заботился обо мне в это тяжёлое время. Мои медсёстры и врачи были невероятны, и я безмерно благодарен за помощь, которую получил. Моим друзьям и семье, которые приехали, оставались рядом со мной и ни на минуту меня не покидали, — я чувствовал всю вашу любовь. Вы дали мне силы, которые были нужны, чтобы пройти через это. Простите меня, мои друзья, моя семья и моя команда. Мне бы хотелось, чтобы всё закончилось иначе. Надеюсь, у бога есть на это свой план», — написал Силва в социальной сети.