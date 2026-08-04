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«Чуть ли не рекордсмен Гиннесса». Тренер Сепеды — о победе над Роучем

«Чуть ли не рекордсмен Гиннесса». Тренер Сепеды — о победе над Роучем
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Тренер Уильяма Сепеды Джей Наджар объяснил победу своего подопечного в титульном бою с Ламонтом Роучем.

«Уильям всегда был панчером, работающим на объёме ударов. Мы знаем, что он чуть ли не рекордсмен Гиннесса по количеству ударов… нам просто нужно было действовать умнее, постоянно работать по корпусу и идти вперёд. Сейчас мы готовы драться с кем угодно, потому что на этом уровне не выбирают соперников.

Мы знали по спаррингам и по подготовке, что никто на земле не сможет победить Уильяма Сепеду в этот вечер — 1 августа 2026 года. На протяжении всей подготовки [Роуч] повторял: «Я сломаю ему челюсть». Чтобы сделать это, нужно стоять в ближнем бою, поэтому я сказал Уильяму работать по корпусу. Здесь, в этой стране, есть честь, достоинство, гордость, и я знал, что он пойдёт вперёд», — приводит слова Наджара BoxingScene.

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