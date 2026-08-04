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Ислам Махачев допустил переход в бокс после предложения Турки Аль аш-Шейха

Ислам Махачев допустил переход в бокс после предложения Турки Аль аш-Шейха
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев не исключил, что в будущем может провести боксёрский поединок.

«У нас идут хорошие переговоры с Zuffa Boxing по поводу боксёрского боя. Мы разговаривали с шейхом Турки. Он сказал: «Когда будешь готов к боксу, просто дай мне знать, и мы что-нибудь организуем». Почему бы не провести бой по боксу с кем-нибудь из других бойцов? Почему бы и нет?» — сказал Махачев в интервью для издания MMA Junkie.

При этом ранее Махачев заявлял, что завершит карьеру, когда ему скажет Хабиб Нурмагомедов. Кроме того, мать Махачева также призывает его завершить карьеру, используя в качестве примера Хабиба.

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