Ислам Махачев допустил переход в бокс после предложения Турки Аль аш-Шейха

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев не исключил, что в будущем может провести боксёрский поединок.

«У нас идут хорошие переговоры с Zuffa Boxing по поводу боксёрского боя. Мы разговаривали с шейхом Турки. Он сказал: «Когда будешь готов к боксу, просто дай мне знать, и мы что-нибудь организуем». Почему бы не провести бой по боксу с кем-нибудь из других бойцов? Почему бы и нет?» — сказал Махачев в интервью для издания MMA Junkie.

При этом ранее Махачев заявлял, что завершит карьеру, когда ему скажет Хабиб Нурмагомедов. Кроме того, мать Махачева также призывает его завершить карьеру, используя в качестве примера Хабиба.