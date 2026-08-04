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«Дагестан против ирландца с AliExpress». Ислам Махачев — о поединке с Ианом Гарри

«Дагестан против ирландца с AliExpress». Ислам Махачев — о поединке с Ианом Гарри
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Чемпион промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев высказался о своём следующем сопернике из Ирландии Иане Гарри, с которым подерётся 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иан Гарри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иан Гарри

«В неделю боя он всегда пытается быть плохим парнем, но ведёт себя так, будто он и есть плохой парень. Все знают его борьбу (смеётся). Все говорят о ней.

Все соперники кричат перед боем: «Я нокаутирую Ислама, я заставлю Ислама сдаться», но, когда бой начинается, они все забывают, что говорили». Это битва Дагестана против ирландца с AliExpress», — приводит слова Махачева MMAJunkie.

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