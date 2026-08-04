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Ислам Махачев сохранил первое место в рейтинге P4P в UFC по версии журналистов

Ислам Махачев сохранил первое место в рейтинге P4P в UFC по версии журналистов
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Американский промоушен UFC обновил рейтинги бойцов по итогам турнира UFC Fight Night 283, который состоялся 1 августа в Белграде. Сербский полусредневес Урош Медич поднялся на две позиции и занял 12-е место в своей весовой категории.

В обновлённом рейтинге полусреднего веса Медич обошёл канадца Майка Мэлотта и британца Майкла Пейджа. Чемпионом дивизиона является россиянин Ислам Махачев, а первую строчку среди претендентов занимает ирландец Иан Мачадо Гарри.

Также изменения произошли в рейтинге полутяжёлого веса. Новозеландец Навахо Стирлинг после победы техническим нокаутом над бывшим чемпионом UFC поляком Яном Блаховичем занял пятое место. Сам Блахович опустился сразу на пять позиции — с четвёртой на девятую строчку.

В рейтинге тяжёлого веса австриец сербского происхождения Александр Ракич, дебютировавший в новой категории победой над поляком Марцином Тыбурой, занял 11-е место.

В мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории первое место сохраняет Махачев. Вторым идёт чемпион полулёгкого веса австралиец Александр Волкановски, третьим — чемпион легчайшего дивизиона россиянин Пётр Ян. Арман Царукян располагается на 14-й позиции.

Официальный рейтинг UFC формируется на основе голосования представителей СМИ, при этом в 2026 году организация начала переход к системе Meta UFC Rankings, которая учитывает результаты и статистику боёв.

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