15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Медич после победы за 30 секунд вошёл в топ-10 рейтинга полусреднего дивизиона UFC

Медич после победы за 30 секунд вошёл в топ-10 рейтинга полусреднего дивизиона UFC
Комментарии

Промоушен Ultimate Fighting Championship (UFC) обновил рейтинг бойцов на своём сайте.

Положение бойцов в pound-for-pound осталось неизменным — чемпион промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев по-прежнему лучший.

После турнира UFC Fight Night 283, прошедшего в Сербии в минувшие выходные, больше всех позиций в рейтинге приобрёл американский атлет Урош Медич, который за 30 секунд в первом раунде нокаутировал Даниэля Родригеса. Теперь Медич поднялся на четыре позиции и стал 10-м в полусреднем дивизионе.

UFC 2026. UFC Fight Night 283, Белград, Сербия
Урош Медич (W) — Даниэль Родригес
01 августа 2026, суббота. 22:25 МСК
Урош Медич
Окончено
TKO
Даниэль Родригес

С 10-го на седьмое место в полутяжёлом весе поднялся Навахо Стирлинг, победивший нокаутом Яна Блаховича.

UFC 2026. UFC Fight Night 283, Белград, Сербия
Ян Блахович — Навахо Стирлинг (W)
01 августа 2026, суббота. 22:00 МСК
Ян Блахович
Окончено
TKO
Навахо Стирлинг
Материалы по теме
Ислам Махачев сохранил первое место в рейтинге P4P в UFC по версии журналистов
«Дагестан против ирландца с AliExpress». Ислам Махачев — о поединке с Ианом Гарри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android