Медич после победы за 30 секунд вошёл в топ-10 рейтинга полусреднего дивизиона UFC

Промоушен Ultimate Fighting Championship (UFC) обновил рейтинг бойцов на своём сайте.

Положение бойцов в pound-for-pound осталось неизменным — чемпион промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев по-прежнему лучший.

После турнира UFC Fight Night 283, прошедшего в Сербии в минувшие выходные, больше всех позиций в рейтинге приобрёл американский атлет Урош Медич, который за 30 секунд в первом раунде нокаутировал Даниэля Родригеса. Теперь Медич поднялся на четыре позиции и стал 10-м в полусреднем дивизионе.

С 10-го на седьмое место в полутяжёлом весе поднялся Навахо Стирлинг, победивший нокаутом Яна Блаховича.