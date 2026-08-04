Али Абдель-Азиз: сейчас нельзя говорить, что Усман Нурмагомедов на 100% уходит в UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона PFL в лёгком весе Усмана Нурмагомедова, заявил, что его подопечный пока не принял окончательного решения о переходе в UFC, и не исключил, что боец может остаться в PFL.

«В течение следующих 90 дней у PFL будет эксклюзивное окно для переговоров. После этого я начну разговаривать с другими людьми, и мы будем разбираться. С этими ребятами всегда хороший бизнес. Но в каком-то смысле у нас дружеские отношения. Они могут сказать мне: «Давай, поговори с другими организациями, чтобы ускорить процесс». Я буду говорить с другими людьми, но всё будет открыто и честно. Я ничего от людей не скрываю. Было много подобных сделок. Кайла [Харрисон] несколько раз продлевала контракт.

В какой-то момент они сказали: «Знаете что? Мы желаем Кайле удачи», и она ушла. То же самое может произойти и сейчас. Они могут сказать: «Мы желаем Усману удачи», и Усман может перейти в другую организацию. Но в конечном счёте сейчас нельзя говорить, что он на 100% уходит в UFC. Всё так не работает. Должно быть принято много решений. Мне нужно провести переговоры, ему это должно понравиться, Хабиб [Нурмагомедов] должен дать своё согласие. Именно так мы работаем», — рассказал Абдель-Азиз в интервью для MMA Junkie.