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Брок Леснар объявил о завершении карьеры

Брок Леснар объявил о завершении карьеры
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49-летний американский рестлер, а также бывший боец смешанного стиля, борец и игрок в американский футбол Брок Леснар объявил о завершении карьеры в профессиональном спорте.

«Я здесь сегодня, чтобы дать это интервью и сообщить всему миру и всем, что я завершаю карьеру. И я хочу сказать огромное спасибо всем. Суббота была для меня очень эмоциональным днём. Было как-то странно, потому что… я… моё сердце… когда Оба Феми бросил меня на ринг на WrestleMania, я подумал: «Я не могу снова через это пройти». На этой неделе я понял, что всё. Я закончил», — сказал Леснар на YouTube-канале The Pat McAfee Show.

В своём последнем поединке Леснар вышел на ринг против Оба Феми в рамках главного боя вечера на шоу WWE SummerSlam. Сражение прошло в закрытой клетке. Брок проиграл в поединке с Феми второй раз.

Впервые это случилось весной на WrestleMania, когда Брок также оставил на ринге свою экипировку, что уже тогда восприняли как его уход из реслинга, но позже он вернулся и провёл ещё два поединка.

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