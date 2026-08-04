Иан Гарри заявил, что переход на растительную диету вывел его на «другой уровень»

Претендент на титул UFC в полусреднем весе Иан Мачадо Гарри заявил, что переход на растительную диету помог ему значительно улучшить физическую форму и результаты. В рекламной кампании PETA ирландский боец, который 16 августа на UFC 330 встретится с чемпионом Исламом Махачевым, рассказал, что смена рациона положительно повлияла на его восстановление, выносливость и ментальную концентрацию.

«Каждый боец хочет быть лучшим. Для меня всё начинается с того, что я кладу в своё тело. До того как я перешёл на растительную диету, я был сильным. Но теперь я на другом уровне. Я не просто сражаюсь с соперниками. Я сражаюсь с пределами, чтобы быть лучшей версией себя и лучшим бойцом», — приводит слова Гарри пресс-служба PETA.