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Иан Гарри заявил, что переход на растительную диету вывел его на «другой уровень»

Иан Гарри заявил, что переход на растительную диету вывел его на «другой уровень»
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Претендент на титул UFC в полусреднем весе Иан Мачадо Гарри заявил, что переход на растительную диету помог ему значительно улучшить физическую форму и результаты. В рекламной кампании PETA ирландский боец, который 16 августа на UFC 330 встретится с чемпионом Исламом Махачевым, рассказал, что смена рациона положительно повлияла на его восстановление, выносливость и ментальную концентрацию.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иан Гарри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иан Гарри

«Каждый боец хочет быть лучшим. Для меня всё начинается с того, что я кладу в своё тело. До того как я перешёл на растительную диету, я был сильным. Но теперь я на другом уровне. Я не просто сражаюсь с соперниками. Я сражаюсь с пределами, чтобы быть лучшей версией себя и лучшим бойцом», — приводит слова Гарри пресс-служба PETA.

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