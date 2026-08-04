«Привнёс важную долю UFC в WWE». Легенда реслинга — о завершившем карьеру Броке Леснаре

Легендарный рестлер Пол Майкл Левек, известный под псевдонимом Трипл Эйч, являющийся в данный момент директором по контенту WWE, высказался о завершившем карьеру Броке Леснаре.

«Брок вышел на ринг, привёл с собой Оба [Феми], физически передал ему эстафету со словами: «Это будущее нашего бизнеса. Это сегодня. Это сейчас. Это будущее, а я — прошлое» — это довольно смелое заявление. Брок не бросает слов на ветер. Если не вдаваться в интерпретации глубже, то «Я уже в прошлом» — это то, что он сказал. Но вы так же хорошо знаете, как и я: Брок делает то, что хочет Брок. Поэтому я бы принял его слова за чистую монету.

Брок не получает должного признания за то, насколько он хорош. Потому что он не классический про-рестлер, так ведь? О нём не говорят как о техническом гении, когда обсуждают величайших мастеров. А я бы поставил его в один ряд с лучшими из лучших. С точки зрения психологии, с точки зрения работы на ринге — он делал всё абсолютно уникальным способом, который был чистым почерком Брока Леснара, и при этом выглядел очень и очень убедительно. Иногда, когда ты смотрел, как он делает что-то, то думал: «Он сейчас отходит от сценария?»

Он привносил реалистичность и уникальность. Он привнёс ту важную долю UFC в WWE, и за этим было невероятно наблюдать. Я смотрел на него с того самого дня, как он переступил порог подготовительного центра, и до сегодняшнего дня. Это было нечто потрясающее», — приводит слова Левека Fightful.