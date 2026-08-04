Али Абдель-Азиз: PFL не продлила контракт с Усманом Нурмагомедовым до боя

Менеджер чемпиона PFL в лёгком весе Усмана Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что руководство лиги не стало продлевать контракт с бойцом до его последнего поединка, и теперь у него есть возможность вести переговоры с другими организациями.

«Послушайте, правда в том, что у PFL была возможность подписать его до боя. И вы знаете, как сильно я люблю PFL, особенно мне близок Майк Коган, он мой друг. Он много делает для спорта и даёт очень много возможностей. И мне нравится новый руководитель — Джон [Мартин]. Он мне нравится, кажется хорошим человеком. Он разбирается в телевидении. Это отличные люди. PFL всегда даёт людям шанс, но их недооценивают.

Я назвал сумму, она лежала на столе для продления контракта Усмана. Я считал эту сумму справедливой, но они отказались. Усман пошёл на риск. Он мог выйти туда и проиграть. Арчи [Колган] мог его победить. Он рискнул, сделал ставку на себя и выиграл.

Теперь как менеджер я должен разговаривать с людьми, а они сами дали мне такую возможность, не переподписав контракт с ним. Конечно, сначала я поговорю с ними, ведь это они дали ему шанс. Я очень преданный человек, и думаю, Хабиб [Нурмагомедов] чувствует то же самое. Мне нужно поговорить с ними, но я буду общаться и с другими сторонами, и они это знают. Мы сделаем то, что будет лучше для Усмана, понимаете?

Я знаю, что они провели слияние с другой организацией, но от этого ничего не изменилось. PFL остаётся PFL. Может, у них будет больше охвата или больше рынка, что угодно. Если это пойдёт на пользу бойцам, я это поддержу. Но в любом случае мы будем делать то, что лучше для Усмана. А PFL проделали с ним потрясающую работу», — приводит слова Абдель-Азиза издание MMA Junkie.