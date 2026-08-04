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Брок Леснар обратился к фанатам после завершения карьеры

Брок Леснар обратился к фанатам после завершения карьеры
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Именитый американский рестлер и бывший боец UFC Брок Леснар обратился к поклонникам после завершения карьеры.

«Я был просто деревенским пацаном из Южной Дакоты с большими мечтами, большим сердцем и огромным комплексом неполноценности на плече. Я просто благодарен. Благодарен, что в 49 лет я смог сделать в этой жизни всё, что сделал. Я благодарю бога и всех, кто меня поддерживал.

Хочу сказать маленьким детям: я был просто фермерским пареньком с парой медяков в кармане, у меня были большие мечты, и я просто работал.

Я думаю, что многие люди сейчас, с этими социальными сетями и различными платформами, спортсмены опускают сам процесс тяжёлой работы. А если дети просто сосредоточатся на работе и будут вкладывать время — хорошие вещи случатся», — сказал Леснар на YouTube-канале The Pat McAfee Show.

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