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Джош Хокит вновь предложил Алексу Перейре бой за пояс BMF

Джош Хокит вновь предложил Алексу Перейре бой за пояс BMF
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Американский тяжеловес Джош Хокит вновь обратился к бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Алексу Перейре, предложив ему бой за пояс BMF.

«Я хочу этот пояс, но, если Том [Аспиналл] и Сириль [Ган] действительно подпишут контракт на бой, тогда я и Алекс — за титул BMF. Победитель станет следующим претендентом на титул в тяжёлом весе», — написал в своём аккаунте в социальной сети Х Хокит.

На турнире UFC Freedom 250 в июне Перейра уступил Сирилю Гану техническим нокаутом во втором раунде. Бразилец после боя выразил недовольство работой рефери, заявив, что он не дал ему возможности восстановиться после пропущенного удара.

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