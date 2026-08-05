Махачев предложил Моралесу провести бой с Пратесом или Рахмоновым

Чемпион промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев заявил, что непобеждённый боец организации Майкл Моралес не должен ждать титульного боя, поскольку в полусреднем весе слишком много претендентов.

«Он должен драться, братан. Когда он вообще в последний раз выходил в октагон? Он что, ждёт титульного боя? Слишком много претендентов. Думаю, ему стоит сразиться с Карлосом Пратесом или, может, с Шавкатом Рахмоновым. Не знаю, когда Рахмонов вернётся. Претендентов слишком много, надо разобраться, кто сейчас номер один. А почему бы и нет? Торт Нутелла станет отличным соперником. Он зрелищный боец, и бой получится крутым», — приводит слова Махачева издание MMA Junkie.