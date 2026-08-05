«Дочь нацелилась на ОИ-2028». Брок Леснар рассказал, чем займётся после завершения карьеры

Именитый 49-летний американский спортсмен, бывший рестлер WWE и боец UFC Брок Леснар рассказал, чем займётся после завершения карьеры.

«У меня намечена охота, и у меня двое сыновей занимаются хоккеем — я буду поддерживать их и их мечты, пока это будет возможно, а моя дочь нацелилась на Олимпийские игры 2028 года. Я просто проведу больше времени с детьми и в лесах, и просто пожну то, что посеял. Буду наслаждаться жизнью.

Я провёл последние два дня в постели — меня в субботу вечером переехал «Нигерийский кошмар-самосвал» [Оба Феми], и пришло моё время. Мне 49, и я всё ещё хочу сохранить подвижность и возможность двигаться, но я благодарен, очень благодарен. Оба был великолепен, как и Вселенная WWE. Я хочу поблагодарить саму организацию, TKO, Дану Уайта, UFC, «Миннесоту Вайкингс» и Университет Миннесоты — всех, кто верил в меня и дал мне шанс… Я просто благодарен», — сказал Леснар на YouTube-канале The Pat McAfee Show.