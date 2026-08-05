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Бой Яира Родригеса и Жана Силвы возглавит турнир UFC в сентябре

Бой Яира Родригеса и Жана Силвы возглавит турнир UFC в сентябре
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Бойцовский промоушен UFC анонсировал главный поединок турнира UFC Fight Night 288, который состоится 13 сентября в Глендейле, США.

Бывший претендент на титул в полулёгком весе (до 65 кг) мексиканец Яир Родригес встретится с шестым номером рейтинга бразильцем Жаном Силвой.

Яиру Родригесу 33 года. Мексиканец дебютировал в UFC в 2014 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и четыре поражения.

Жану Силве 29 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и одно поражение.

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