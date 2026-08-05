«Он сделал достаточно». Махачев заявил, что Гейджи должен завершить карьеру

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев считает, что обладатель титула в лёгком дивизионе (до 70 кг) американец Джастин Гейджи должен завершить карьеру.

«Не знаю, мне кажется, что этот парень сделал достаточно в спорте. Он стал чемпионом UFC. У него тоже много рекордов. Что дальше для него? Если бы я был матчмейкером, я бы не знал.

И этот парень не в лучшей форме сейчас (улыбается). Я видел его на прошлой неделе и сказал: «Почему ты растолстел?» Он просто радуется поясу, это заслужил. Слишком много пиццы», — цитирует Махачева издание MMAJunkie.

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