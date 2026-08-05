Боец PFL Гольцов категорично ответил на вопрос о завершении карьеры

Российский боец смешанного стиля 36-летний Денис Гольцов высказался о сроках завершения профессиональной карьеры.

«А почему мои близкие разговор о завершении карьеры должны заводить? (Смеётся.) Такого не было. Сейчас только спрашивают, а сколько ты ещё планируешь выступать. Слушайте, не загадываю. Пока всё хорошо, надо биться. Да, настроен чаще драться», — сказал Гольцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

7 августа на турнире PFL в Шарлотт (США) Гольцов проведёт поединок с латвийцем Хасаном Межиевым.

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