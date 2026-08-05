«У них был близкий бой». Махачев выступил за организацию реванша Царукяна и Оливейры

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал слухи об организации реванша между соотечественником Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который может состояться в сентябре на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Бой за статус первого претендента? У них был близкий бой. Они оба этого заслуживают. Оливейра уже бил Гейджи, а у Армана хорошая серия побед, он первый номер сейчас, кажется. Это хороший бой, чтобы выяснить, кто будет следующим [драться за титул]», — цитирует Махачева издание MMAJunkie.

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