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Гольцов объяснил, почему Волков — лучший российский тяж со времён Фёдора Емельяненко

Гольцов объяснил, почему Волков — лучший российский тяж со времён Фёдора Емельяненко
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Российский боец смешанного стиля Денис Гольцов высказался о соотечественнике Александре Волкове, выступающем в тяжёлом весе (до 120 кг).

«В целом согласен с тем, что Волков лучший российский тяжеловесов со времён Фёдора Емельяненко, почему нет? Он в топе UFC, это аргумент. Превзойдёт ли его Александр, если завоюет титул UFC? Нет, Фёдора тяжело вообще с кем-либо сравнивать. У него был крайне сложный путь, он прошёлся по всем чемпионам и не чемпионам. Там была миссия на выживание. Совершенно разные пути. Нельзя сравнивать такие вещи», — сказал Гольцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

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