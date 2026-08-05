Двукратный чемпион мира Опетайя выступит на турнире Zuffa Boxing в сентябре

Двукратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) австралиец Джей Опетайя (30-0, 23 KO) выступит на турнире Zuffa Boxing, который состоится 13 сентября в Лас-Вегасе, США.

Соперником станет действующий обладатель титула WBC немец Ноэль Микаэлян (28-3, 12 КО). Отметим, пояс Микаэляна может не стоять на кону, поскольку ранее был санкционирован его поединок с американцем Дэвидом Бенавидесом.

Джею Опетайе 31 года. Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году, в 2022-м стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе, в 2024-м – двукратным чемпионом мира. Также австралиец является действующим обладателем титула The Ring.