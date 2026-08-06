15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Стал искать причины для оправдания». Гольцов — о критике Перейры в адрес рефери Дина

«Стал искать причины для оправдания». Гольцов — о критике Перейры в адрес рефери Дина
Комментарии

Российский боец смешанного стиля Денис Гольцов отреагировал на критику бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Алекса Перейры, оставшегося недовольным работой рефери Хёрба Дина в его поединке с Сирилем Ганом на турнире UFC Freedom 250.

«Если брать предыдущие бои Перейры, во всех поединках он шёл вперёд, зарубался и был более наглее, подвижнее, смелее. А тут просто не получилось. Думаю, что в связи с этим он стал искать причины, чтобы оправдать себя, свою медлительность и то, что не смог ничего сделать. Тяжело съехать на судью в этом случае, Алекс сам ничего не смог, поэтому, скорее всего, бой был более-менее адекватным, объективным», — сказал Гольцов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Материалы по теме
«Им были допущены ошибки». Перейра обвинил Херба Дина в своём поражении от Сириля Гана
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android